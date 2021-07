Laksefisket blir stansa før tida i Nordfjord og Namsfjorden

innenriks

– Situasjonen gir grunn til bekymring, og gjer at vi no set inn ekstraordinære tiltak, seier fungerande leiar Lovise Marie Vårhus i fiskeseksjonen i Miljødirektoratet.

Ifølgje direktoratet tyder førebelse tal på at lakseinnsiget er omtrent halvert frå gjennomsnittet i 2016–2019 i vassdraga rundt Nordfjord i Vestland og Namsfjorden i Trøndelag.

– For å verne dei sårbare bestandane av den viktige laksen, og for å sikre at det vil vere mogleg å fiske laks frå desse vassdraga òg i framtida, er vi diverre nøydde til å avgrense årets fiske, seier Vårhus.

Direktoratet opplyser at innsiget av laks òg er betydeleg lågare enn gjennomsnittet dei siste åra i Aust-Finnmark. Her er det for tida stor oppvandring av pukkellaks i vassdraga, men veldig lite atlantisk laks.

– Sør-Varanger jeger- og fiskeforeining har mellombels stengt fisket i Munkelva, Klokkerelva og Karpelva fordi det blir rapportert om svært lite laks som til no har gått opp i desse elvane, opplyser direktoratet.

