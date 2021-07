innenriks

Politiet gjennomførte onsdag ein aksjon mot Hells Angels-lokale i Tromsø. Bakgrunnen for aksjonen var at ein medlem er sikta for truslar mot ein polititilsett. Ein person vart arrestert, men er no lauslaten, melder NRK.

Mannen erkjenner ikkje straffskuld, skreiv NRK tidlegare torsdag. Han er medlem av motorsykkelklubben Hells Angels Tromsø, ifølgje politiet.

