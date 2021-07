Solid resultat for Orkla

innenriks

Orklas driftsinntekter auka på si side med 6,1 prosent til 11,7 milliardar i andre kvartal 2021, skriv selskapet i ei pressemelding.

Vesentleg høgare kraftprisar bidrog til at underselskapet Hydro Powers fekk eit resultat på 112 millionar kroner i 2. kvartal, kraftig opp frå tilsvarande periode i fjor. Jotun bidrog på si side til at resultatet frå tilknytte selskap auka med 2,8 prosent til 255 millionar kroner i andre kvartal.

Både Orkla Food Ingredients, Orkla Foods og Orkla Care leverte òg sterke resultat, medan Orkla Confectionery & Snacks hadde ein tilbakegang på 1,2 prosent.

Konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch er både fornøgd og misnøgd med det selskapet leverte.

– Koronapandemien har sett sitt preg på Orkla òg i dette kvartalet. Spesielt i India har vi opplevd høge smittetal og nedstenging av samfunnet, men også i fleire andre land har det vore ein krevjande situasjon. Eg er fornøgd med at topplinja styrkte seg med volumbasert organisk vekst og at delar av «Out of home»-sektoren nærma seg ein normal situasjon. Eg er likevel ikkje tilfreds med kostnads- og resultatutviklinga, seier han.

