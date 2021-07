UP har hatt færre kontrollar, men har auke i talet på sjåførar som blir tekne for rusbruk

innenriks

– Eg er veldig overraska over tala, seier fungerande distriktsleiar Ola Nøkleby Evensen til Fredriksstad Blad.

UPs distrikt 1 omfattar gamle Østfold og Follo fylke.

Tala viser at frå januar til mai 2020 vart 41.707 sjåførar kontrollerte i Østfold og Follo. I år er altså talet 81 prosent lågare. Berre 7.798 sjåførar vart kontrollerte i same periode i år. Likevel var det 12 prosent fleire sjåførar som vart avslørte som rusa. Og 11 prosent fleire som mista førarkortet med same grunngiving, skriv avisa.

– Vi har måtta avstå frå alle kontrollar der vi vinkar til side kvar einaste sjåfør for å teste rus av omsyn til smittevernreglane. Derfor er tala så dramatisk annleis enn eit vanleg år, seier Nøkleby Evensen.

På grunn av pandemien har Utrykkingspolitiet fått høve til å gjennomføre spyttprøver ved mistanke om anna rus enn alkohol, og det er her auken kjem.

– Med denne metoden har vi avslørt fleire narkotikapåverka personar enn nokon gong før, seier Nøkleby Evensen.

