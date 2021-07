Øygarden kommune risikerer høgare gebyr i innkjøps-sak

innenriks

Gebyret på 8,7 millionar, som vil komme frå Klagenemnda for offentlege anskaffingar (Kofa), baserer seg nemleg på berre to av dei åtte klagene på rammeavtalane som vart inngått i dåverande Øygarden kommune tilbake til 2015, før Sund, Fjell og Øygarden vart slått saman til ein storkommune.

Det er framleis fare for at kommunen kan få gebyr for dei resterande, skriv VestNytt og Bergens Tidende. Desse avtalane er ikkje undersøkte mellom anna fordi kommunen ikkje har kunna komme med informasjon om kva summar som faktisk er betalte på kvar rammeavtale

Kofa har bede kommunen undersøkje dette nærare. Om dei finn informasjonen, og denne gjer at Kofa meiner lover er brotne, kan det føre til eit nytt førehandsvarsel med auka gebyr.

– Vi ønskjer størst mogleg openheit og vil overlevere all informasjon vi har tilgjengeleg, seier ordførar Tom Georg Indrevik (H) til BT.

I dei to avtalane som er undersøkte, har Klagenemnda slått fast at det vart gjennomført ulovleg direkte innkjøp av rammeavtalar innanfor grunnarbeid, vegvedlikehald og røyrlegging.

