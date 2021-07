Ekspertar avlyser reprise av fjorårets blåbærtopp

innenriks

Entusiastar har omtalt fjoråret som eit rekordår og toppår for dei populære blåbæra. Blåbærekspertar konkluderer med at årets sesong òg blir ganske bra, men nærare eit normalår.

Blåbærabort

Det er i det heile mykje som skal klaffe for at det skal bli eit skikkeleg blåbærår.

– Ein kan seie at årets sesong blir avgjort under førre sesong. Ein kan ikkje få fleire blomstrar eller bær enn talet på blomsteranlegg som vart danna på hausten. Det er ofte klimaet og temperaturen på hausten som avgjer dette, seier forskar Anne Linn Hykkerud i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Om våren er det klart for blomstringa og pollineringa. Utan pollinering blir det ikkje blåbærkart. Deretter må det vere nok fukt og ikkje mykje tørke på sommaren.

– Då kan karta abortere på ein måte, eller at bæra ikkje blir så store, seier ho.

Nord og sør

Forskingsprosjektet Wildberries som blir leia av NIBIO, følgjer forsøksfelt rundt om i heile landet. Dei tel talet på blomstrar og karten på tyttebær og blåbær. I tillegg blir det talt humler og insekt som er heilt nødvendig for pollineringa.

Noko av målet er å sjå om ein kan bli betre til å føreseie avlinga. Det kan bli nyttig for folk som liker å plukke ville bær. Likevel er tanken at det òg skal komme til nytte viss ein skal gjere noko kommersielt med blåbæra.

Hykkerud har nyleg sett på terrenget i Nord-Noreg og på Austlandet. Ho seier at ein ikkje kan vente seg eit toppår som i fjor, men det ser ut til å bli eit bra normalår.

– I nord har det så vidt byrja å dannast kart. Det var mykje blomster i år, men det var litt mindre då karta kom. Det kan ha noko å gjere med insektpollineringa. På Austlandet talde vi mindre blomstring i år enn i fjor, altså mindre bær enn i fjor.

Vestlandet

Det blir òg rapportert eit bra normalår for blåbær på Vestlandet.

– Det ser ganske bra ut, men det er ikkje eit toppår som det var fleire stader i fjor. Her har vi i år mykje blomstring i fjellet, og det kan bety at det kan bli bra der. Vi har ikkje hatt frostskadar på våren som kan vere eit problem, seier professor Stein Joar Hegland i Høgskulen på Vestlandet.

Høgskulen jobbar med prosjektet ClimFlow på Kaupanger ved Sognefjorden. Dei studerer klimaeffektar og klimaendringseffektar for blåbær, tyttebær og humler. Her blir høgdestigning i terrenget utnytta, og felta ligg på 100, 500 og 1.000 meter.

Blåbærprofessoren understrekar at det som regel er store variasjonar, også lokalt. Når det blir varsla katastrofeår over heile landet, kan det likevel vere bra nokre stader. Eit døme er bredalane på Vestlandet der snøen kan liggje veldig lenge, og dermed kjem blomstringa mykje seinare enn andre stader. Det same gjeld kystområdet som normalt ikkje får mykje bær.

– Variasjonane er store. Vi får aldri eit blåbærvarsel som gjeld heile landet, seier Hegland.

(©NPK)