Fleirtal ønskjer promillegrense for elsparkesykkel

Organisasjonen ber styresmaktene ta grep for å hindre fyllekøyring og redusere talet på ulykker.

– Vi ønskjer promillegrense for elsparkesyklar. Det er enklare å ta omsyn til for dei som brukar elsparkesyklar, og ikkje minst for politiet som skal handheve det, seier Harald Heieraas, seniorrådgivar i Trygg Trafikk.

Berre to av ti, altså 19 prosent, er negative til å innføre promillegrense. Den landsomfattande undersøkinga er gjort av YouGov på vegner av Trygg Trafikk og Tryg Forsikring.

Heieraas meiner 0,2 er ei fornuftig promillegrense. Med dagens reglar må ein sjølv avgjere om ein er skikka til å køyre.

– Det er same grense som gjeld for andre motoriserte køyretøy og vi ser ingen grunn til at elsparkesykkel skal vere eit unntak, seier Heieraas.

