Klage på kvinnelege gatenamn i Bergen avvist

innenriks

I april vart det kjent at byrådet i Bergen ikkje vil kalle opp nye gater, plassar eller kommunale anlegg etter menn.

Ein person valde å klage saka inn til Diskrimineringsnemnda, men fredag vart det klart at nemnda avviser klaga, ifølgje VG.

Eitt av vilkåra for at nemnda skal kunne behandle ei sak, er at klager er part eller har såkalla «rettsleg klageinteresse»

«Slik nemndlederen vurderer saken, har du (klageren, journ.anm.) ikke rettsleg interesse i å få denne saken behandlet. Du opplyser å ikke bli direkte berørt av den påstått diskriminerende beslutningen angående navnsetting av gater i Bergen kommune. Du har heller ikke vist til noen annen aktuell interesse i å få klagesaken behandlet», skriv nemnda i vedtaket.

– Det er så klart gledeleg at klaga er avvist, men eg synest jo det er litt trist at eit tiltak som berre vil gjere byen meir mangfaldig og representativ møter så mykje sinne, seier byråd for kultur, mangfald og likestilling Katrine Berg Nødtvedt (MDG).

