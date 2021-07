Sikta etter Lørenskog-skyting varetektsfengsla i fire veker

innenriks

Mannen melde seg for politiet torsdag kveld. 30-åringen er sikta for drapsforsøk.

– Vi er glade for at mannen melde seg for politiet, seier politiinspektør Ove Furseth, leiar for Felles eining for etterretning og etterforsking ved Aust politidistrikt i ei pressemelding.

Romerike og Glåmdal tingrett vedtok fredag at mannen skulle varetektsfengslast i fire veker, noko han sjølv hadde samtykt.

– Sikta har førebels ikkje ønskt å la seg avhøyre, seier Furseth.

30-åringen er sikta for å ha løyst fleire skot mot ein mann i 20-åra som sat i ein bil på Skårer i Lørenskog tysdag kveld.

Førebels jobbar politiet ut frå ein hypotese om at ein konflikt mellom to familiar ligg bak skyteepisoden.

Politiet har etterlyst eit våpen og ein bil i saka, som dei meiner gjerningsmannen brukte, men desse er ikkje funnen.

– Viss det finst personar som er vitne, har video eller andre typar opplysningar, ta kontakt med oss, oppmodar Furseth.

(©NPK)