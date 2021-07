Fire nye smitta etter utbrot på Gran – ventar fleire smitta

innenriks

– Det er ikkje uventa at vi har fått nokon nye smittetilfelle. Dette er personar som har vore i karantene. Vi ser at denne deltavarianten som er gjeldande no, smittar veldig raskt, seier kommuneoverlege Are Løken i Gran kommune til avisa Hadeland.

Utbrotet er knytt til arrangement tidlegare denne månaden. Over 40 personar har vorte smitta. Kommunane ventar endå fleire smitta framover.

– Det er framleis over 30 personar i karantene, og desse skal testast før dei slepp ut. Det er grunn til å tru at vi får nokre tilfelle til denne veka, så håpar vi det roar seg ned i neste veke, seier Løken.

