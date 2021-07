Fritt Ords Honnør til Utøya

innenriks

Dei får prisen for å ha gjort ein åstad for terrorangrep og massedrap til ein arena for kunnskap, diskusjon og motstand, skriv Fritt Ord i ei pressemelding.

– Frå å ha vore åstad for det verste terrorangrepet i noregshistoria har Utøya vorte omskapt til ein open og inkluderande arena for å diskutere og lære. Aktivitetane på øya viser at kunnskap kan overvinne framandfrykt, hatytringar og konspirasjonsteoriar, seier styreleiar Grete Brochmann i Stiftinga Fritt Ord.

– Med dei sterke og djupe usemjene som har eksistert om framtida for øya, har det kravd både standhaftigheit og vågemot. Det har dagleg leiar Jørgen Watne Frydnes vist i ti år no. Han har spelt ei avgjerande rolle for resultata til at det nye Utøya i dag er ein av Noregs viktigaste lærings- og debattstader, grunngir stiftinga.

Prisvinnaren: – Stort

Prisen er eit beløp på 100.000 kroner og ein krystallvase. Prisen blir delt ut av Fritt Ords styre for verdfullt virke i det frie ordets teneste.

– Det er stort for oss her på Utøya å få denne prisen for arbeidet vårt, seier Frydnes sjølv.

Målet til Utøya er i dag å minnast dei som vart tapt 22. juli og styrke ungdoms demokratiske kompetanse

– Vi trur at kunnskap overvinn framandfrykt, hatytringar og konspirasjonsteoriar.

Støre: Fortent pris

Ap-leiar Jonas Gahr Støre seier til NTB at prisen er fortent, og at det er viktig at ein ikkje gløymer det grufulle som skjedde for ti år sidan.

– Vi i storsamfunnet må la oss inspirere av AUF og Utøya-stiftinga og forsterke kampen vår mot ekstremisme, for kreftene som truar demokratiet vårt lever dessverre i beste velgåande, seier han.

Astrid Hoem, leiar av AUF, seier dei er takksame og stolte av at Utøya får prisen.

– Eg er stolt av den jobben som har vorte gjort for at Utøya er det det er i dag. Det er mange som fortener takk. Og spesielt innsatsen Jørgen Frydnes har lagt ned over fleire år, seier Hoem.

