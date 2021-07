Kina inn på teppet for dataangrep mot Stortinget

innenriks

– Dette er ei alvorleg hending som ramma den viktigaste demokratiske institusjonen vår. Etter grundig gjennomgang av etterretningsinformasjonen vår er det vår vurdering at det svært alvorlege datainnbrotet mot Stortinget vart gjennomført frå Kina, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i ei pressemelding.

Ifølgje henne blir dette òg stadfesta av fleire allierte, EU og Microsoft.

Innbrotet i Stortingets e-postsystem fann stad 10. mars i år og skjedde ved at tryggingshol i e-posttenaren Microsoft Exchange vart utnytta.

Inn på teppet

Eriksen Søreide legg ikkje skulda for dataangrepet direkte på Kina, men opplyser at regjeringa måndag innkalla den kinesiske ambassaden til Noreg for å ta saka opp direkte.

– Kinesiske styresmakter må hindre at slike angrep finn stad. Vi forventar at Kina tek saka på største alvor, slik at liknande hendingar ikkje skjer igjen, seier Eriksen Søreide.

– At slik vondsinna cyberaktivitet blir tillate å finne stad, er ikkje i tråd med normene for ansvarlege statleg åtferd i det digitale rommet som alle FNs medlemsstatar har slutta opp om, seier ho.

Kraftig skyts frå Blinken

Pressemeldinga frå Utanriksdepartementet om saka vart måndag sendt ut samtidig med utsegner frå EU, Nato og USAs utanriksminister Antony J. Blinken om same sakskompleks.

Blinken seier USA held Kina til ansvar for eit mønster av «uansvarleg, forstyrrande og destabiliserande åtferd i cyberrommet», og at Kinas tryggingsdepartement har fostra eit «økosystem av kriminelle leiehackere» som står bak både statlege operasjonar og økonomisk kriminalitet der målet er eiga vinning.

Ifølgje Blinken har USA, saman med allierte og partnarar, også formelt stadfesta at aktørar med tilknyting til det kinesiske tryggingsdepartementet har stått bak angrep der tryggingshol i Microsoft Exchange har vorte utnytta.

Angrepa har ramma tusenvis av datamaskiner og nettverk, dei fleste i privat sektor.

Spionasje og tjuveri

EUs utanrikssjef Josep Borrell seier hackinga vart utført frå kinesisk territorium, og at målet var spionasje og tjuveri av opphavsrettsleg beskytta materiale.

På spørsmål om hackinga av Microsoft Exchange seier ein talsmann for Kinas utanriksdepartement at landet «er sterkt imot og kjemper mot cyberangrep og nettjuveri i alle former». Talsmannen åtvarar samtidig og seier at det å leggje skulda på nokon for nettangrep må vere basert på bevis, ikkje «grunnløse beskyldninger».

Nato skriv i uttalen sin at alliansen fordømmer dataangrepa og står i solidaritet med dei som er ramma.

