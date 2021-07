Kraftig oljeprisfall bidrog til årets verste dag på Oslo Børs

innenriks

Hovudindeksen fall 0,7 prosent dei to første minutta etter børsopning og heldt fram med å falle utover dagen. Med eit fall på 2,39 prosent er børsen no på sitt lågaste på over ein månad.

Dermed vart måndagen årets verste børsdag så langt og det største fallet sidan desember i fjor. Ein viktig bidragsytar er oljeprisfallet. Ved 16.30-tida gjekk eit fat nordsjøolje for 69,54 dollar fatet, eit fall på 5 prosent.

Fall for tungvektarar

Oljeprisfallet bidrog til at det største selskapet til børsen, oljegiganten Equinor, fall 3,4 prosent. Andre tungvektarar som Nel, Yara og Hydro er ned høvesvis 3,4, 1,8, og 3,4 prosent. Elkem er blant få lyspunkt blant dei mest omsette og er opp 4,5 prosent.

Også internasjonalt er aksjemarknaden ned. I Frankfurt er DAX 30-indeksen ned 3,1 prosent, CAC 40 i Paris ned 3,1 prosent og FTSE 100 ned 2,64 prosent.

Samtidig fell alle dei viktigaste indeksane i USA på vekas første handelsdag.

Aukar produksjonen

Årsaka til oljeprisfallet er ein avtale mellom dei 23 landa i gruppa Opec+. Desse skal frå august auke den daglege oljeproduksjonen med 400.000 fat. Avtalen vart kjend søndag.

Oljeanalytikar Tamas Varga påpeikar overfor Reuters at også utviklinga for koronapandemien gjer investorar bekymra, noko som driv oljeprisen nedover, skriv E24.

Opec+-landa kutta i fjor oljeproduksjonen med historiske 10 millionar fat olje per dag sidan pandemien holte ut etterspurnaden og førte til ein kollaps i oljeprisen.

Sidan då har landa gradvis byrja å produsere meir igjen.

(©NPK)