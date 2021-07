Politibil krasja under utrykking i Sunnhordland

innenriks

Politiet melde at det skulle vere store materielle skadar på dei to bilane. To personar vart flogne til Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

– Begge to var vakne og medvitne, utover dette er skadeomfanget ukjent, opplyser operasjonsleiar Ole Ronny Olsen i Vest politidistrikt i ei pressemelding.

Spesialeininga for politisaker er varsla om hendinga. Natt til måndag var vegen framleis stengd.

Politibilen var på veg til ein båtulykke like utanfor Våge i Tysnes. Meldinga om hendinga kom klokka 21.10 søndag kveld. Ein 30 fots trebåt hadde køyrt på land og låg med motoren i gang. Alle nødetatar, redningshelikopter og kystvakt vart kalla ut til staden. Ein person var om bord i båten.

– Vedkommande er køyrd Stord sjukehus, opplyser operasjonsleiaren.

(©NPK)