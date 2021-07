Regjeringa: Datainnbrotet i Stortingets e-postsystem vart gjennomført frå Kina

innenriks

– Dette er ei alvorleg hending som ramma den viktigaste demokratiske institusjonen vår. Etter grundig gjennomgang av etterretningsinformasjonen vår er det vår vurdering at det svært alvorlege datainnbrotet mot Stortinget vart gjennomført frå Kina, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide i ei pressemelding.

– Fleire av våre allierte, EU og Microsoft har òg stadfesta dette. Kinesiske styresmakter må hindre at slike angrep finn stad. Vi forventar at Kina tek saka på største alvor, slik at liknande hendingar ikkje skjer igjen, seier Søreide.

