Søndag flaug fleire enn nokon annan dag under pandemien

innenriks

I løpet av heile sist veke var det 527.840 passasjerar som flaug i Noreg, skriv Avinor i ei børsmelding.

Talet på passasjerar er om lag 50 prosent høgare enn i same veke i fjor, men likevel under halvparten av same veke i 2019, ifølgje E24, som omtalte saka først.

For utanlandsreiser var fallet på 83 prosent samanlikna med 2019.

Flest passasjerar, 232.259, var innom Oslo lufthamn Gardermoen, ein auke på 55 prosent frå same veke i fjor. Alle dei ni største flyplassane hadde betydeleg auke i trafikk samanlikna med fjoråret.

(©NPK)