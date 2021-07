Smedvig-familien med milliardsal av datasenterselskap

innenriks

Salet er på 850 millionar dollar, tilsvarande nærare 7,6 milliardar norske kroner, fortel E24.

Datasenteret Green Mountain vart etablert på Rennesøy nord for Stavanger i 2009, og ifølgje E24 har Smedvig tidlegare omtalt at konsernet vurderte å selje Green Mountain for eit milliardbeløp.

Den gongen var årsaka for sal at selskapet har vakse kraftig i verdi dei siste åra.

Trass i salet vil selskapet bli verande i Noreg framover.

– Selskapet held fram i Noreg og skal drivast som før. Det blir ingen endringar i og for seg. Og det blir ingen endringar for dei tilsette, stadfestar direktør Odd Torland i Smedvig-konsernet overfor E24 og Stavanger Aftenblad.

I 2020 hadde Green Mountain driftsinntekter på 188,2 millionar kroner, opp frå 152 millionar kroner året før.

– Vi har hatt gode samtalar med dei nye eigarane. Dei ønskjer å ta del i den veksten som skjer. Dei ønskjer å ta del i den plattforma, for å utvikle datasenteret vidare, seier Torland.

