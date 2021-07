Statsadvokaten ankar dommen etter Oppsal-drapet

innenriks

Mannen vart tidlegare i juli dømd til tre år og sju månaders fengsel for aktlaust drap.

– Det er levert ein fullstendig anke. Vi meiner dette er eit forsettleg drap, og at bevisa derfor må vurderast på nytt, seier statsadvokat Alvar Randa til TV 2.

Det var under ein krangel i ei leilegheit på Oppsal i Oslo i september 2018 at den 56 år gamle mannen skaut kvinna med hagle. Mannen ringde sjølv etter ambulanse og fortalde at han hadde skote sambuaren, ei 49 år gammal kvinne, ved eit uhell. Politiet trudde ikkje på forklaringa, men ifølgje ein rapport var våpenet hans defekt og gjekk av ved samanklapping.

Mannen hevda sjølv at han berre ville true kvinna, men påtalemakta meiner at mannen drepte kjærasten sin med vilje.

Randa la ned påstand om at mannen skulle dømmast til 11,5 års fengsel under rettssaka i mai.

Forsvarar Bjørn Aksel Henriksen seier til TV 2 at han er overraska over anken. Han peikar på at totalt sju dommarar har sett på bevisa i saka.

– Det er på tide at påtalemakta ser seg i spegelen og innrømmer at dei har teke feil, seier han.

