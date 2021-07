Stortingspresidenten om IT-angrepet: Uakseptabelt

innenriks

– Det må forventast at kinesiske styresmakter gjer det dei kan for å hindre at slike IT-angrep skjer. Angrep på Stortinget er angrep på demokratiet vårt, seier Trøen i ei pressemelding.

Stortinget vart i mars utsett for eit IT-angrep, og måndag vart det kjent at norske styresmakter meiner angrepet kom frå Kina. Utanriksdepartementet (UD) har bede den kinesiske ambassaden om å forklare seg.

Trøen seier at Stortinget har styrkt IT-tryggleiken etter at Stortinget har vorte ramma av to større IT-angrep i løpet av det siste året, spesielt med tanke på at stortingsvalet berre er få månader unna.

− Trusselbiletet er stadig meir krevjande. Det blir gjennomført løpande risikovurderingar som grunnlag for fleire tiltak, seier ho.

(©NPK)