Tidlegare Equinor-sjef for oljeleiting melder seg inn i MDG

innenriks

I elleve år dreiv Hygen med leiting etter olje og gass i Noregs statseigde oljeselskap, som no har skifta namn til Equinor. Fram til no har ho halde den politiske interessa hemmeleg, også då ho seinare tok over som sjef for Næringsforeningen i Trondheim og Midt-Norsk handelskammer.

No stadfestar ho likevel overfor Nettavisen at ho har meldt seg inn i MDG.

– Vi er eit ressurssterkt land som må gå føre og vise at det er mogleg å kutte utslepp. Her synest eg at MDG er overbevisande som eit norsk politisk parti som kan halde dei andre i øyra, seier Hygen.

73-åringen meiner oljebransjen bør vere stolt over det han har oppnådd på norsk sokkel dei siste åra. No meiner ho likevel at tida er overmoden for dramatisk endring.

Ho stiller seg bak MDGs krav om å setje sluttdato for oljeleitinga.

– Eg stiller meg bak MDGs krav om at oljeindustrien må fasast ut innan 2035, ja, seier ho til avisa.

Ho stiller ikkje som kandidat for MDG i val, men skal leie ei ressursgruppe i Trondheim som skal skape eit næringslivsprogram for åra framover.

(©NPK)