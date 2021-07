To rogalendingar tiltalt for grov økonomisk utruskap

innenriks

Ein mann i 40-åra frå Stavanger, som var leiar for dei tre firmaa, skal mellom mars 2013 og mars 2018 ha belasta det eine firmaet for nesten 25 millionar kroner i kostnader som ikkje høyrde til firmaet, skriv Sandnesposten.

Mannen er òg tiltalt for kvitvasking av pengar ved å føre 8 millionar kroner i utbytte gjennom slektningar, og han skal ha lurt ein tredjepart til å investere 1,5 millionar i aksjekapital ved å gi ukorrekte opplysningar om investeringa.

Ein mann i 50-åra frå Hauge i Sokndal er tiltalt for å ha belasta eit av firmaa for 9,4 millionar kroner mellom 2015 og 2018. Han er òg tiltalt for kvitvasking ved å føre 3,7 millionar kroner i utbytte gjennom familiemedlemmer.

Det er sett av 26 dagar til rettssaka i Sør-Rogaland tingrett i november og desember.

