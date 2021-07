Tre norske biskopar gir seg på få år

innenriks

Dei neste to åra vil alderslova dermed føre til eit generasjonsskifte blant norske biskopar, skriv avisa Vårt Land.

Innan utgangen av året fyller biskop i Borg, Atle Sommerfeldt, 70 år og er plikta til å gå av. At Kyrkjerådet har valt å ikkje la han halde fram i ytterlegare to år sjølv om han var open for det, signaliserer store forandringar i bispekollegiet i Den norske kyrkja.

I mai diskuterte Kyrkjerådet om det var ønskjeleg å leggje til rette arbeid etter fylte 70 år, som er dagens regel i alderslova. Det vart nedstemt, noko som betyr at Sommerfeldt må gå av i november, følgd av kollegaene Halvor Nordhaug og Solveig Fiske om to år.

– Dei fleste som blir biskopar blir det før dei er 60 år. Det betyr at dei fleste får minst ti år og nokon til og med over 20. Då tenkjer eg ein har fått teke dei grepa ein ønskte å ta, og det er naturleg å sleppe andre krefter til, seier Nordhaug, som har vore biskop i Bjørgvin sidan 2009.

Fiske på si side ville utvide aldersgrensa, men ønskjer ikkje ein ny debatt no som Kyrkjerådet har konkludert i saka om Atle Sommerfeldt. Ho er ikkje bekymra for generasjonsskifte blant biskopane.

– Eg trur det vil vere ei blanding av fornying og kontinuitet. Og eg har forventning til at det kjem inn nokon med nye auge og si eiga stemme, seier ho.

(©NPK)