Anke etter drapet på Regestranden avvist av Høgsterett

Dei to tiltalte vart dømde til 15 og 20 år forvaring både i tingretten og i lagmannsretten. Begge anka straffeutmålinga til Høgsterett, men anken er no avvist og dommane blir dermed ståande, skriv NRK.

Sigbjørn Sveli (44) vart funnen død på Regestranden like ved Stavanger lufthamn 9. desember i 2019. Han vart, som eit heilt tilfeldig offer, utsett for grov vald frå dei to mennene og sett fyr på ved bruk av bensin. Ifølgje obduksjonsrapporten skal Sveli då ha vore i live.

Begge dei tiltalte nekta straffskuld for å ha drepe Sveli. Dei har erkjent dei faktiske forholda, men anka altså dommen til tingretten.

Rettspsykiatrisk sakkunnige har konkludert med at dei begge lid av ein dyssosial personlegdomsforstyrring og har òg vurdert dei begge som tilreknelege.

Begge dei tiltalte er òg av lagmannsretten funne å vere strafferettsleg tilreknelege.

I tillegg til fengselsdommen tilkjenner retten Svelis foreldre ei erstatning på 300.000 kroner til kvar, som dei to dømde står felles ansvarlege for å behandle.

