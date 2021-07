Asheim lanserer nytt ytringsfridomsutval

innenriks

Forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) seier i ei pressemelding at han er bekymra for tilstanden i det offentlege ordskiftet.

– Eg er bekymra for at det offentlege ordskiftet skremmer unge, forskarar og meiningsberarar bort frå å delta i den demokratiske debatten og formidle forskingsresultata sine, seier statsråden.¨

Han viser til ein ny rapport for Institutt for samfunnsforskning der 12 prosent av forskarane seier dei lèt vere å formidle forskingsfunn i offentlegheita på grunn av fare for hets og kritikk.

Rapporten viser òg at det har komme truslar frå kollegaer, men størst del frå framande og anonyme personar. I tillegg til Kierulf sit rådgivar Gunnar Bovim ved NTNU, visedekan Saira Basit ved Forsvarets høgskole, Sofie Høgestøl ved UiO, Magnus Dybdahl ved NSO og Vidar Helgesen frå Nobelstiftelsen i utvalet.

Til Aftenposten, som omtalte saka først, seier Asheim at han fryktar det politisk korrekte og såkalla «cancel culture» i Noreg. Han viser til at det i mellom anna USA har vorte utbreidd at visse typar studentar byrjar å lage reglar for kva professorar og lærarar kan forelese om og forske på.

– Det er eit døme på ei haldning om at nokon ikkje skal få lov til å ytre seg om visse tema. I desse tilfella får nokre få studentar veldig mykje makt over dei tilsette. Eg er bekymra for kanselleringskultur. Det er farleg.

