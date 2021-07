Dagens Næringsliv beklagar ti år gammal 22. juli-kommentar

innenriks

I november 2011 publiserte avisa ein leiarartikkel som omhandla rolla til terroroffera i debatten om 22. juli.

Det er spesielt setninga «Men så lenge ofrene ytrer seg i de offentlige rom, har de også et ansvar» som avisa no beklagar, skriv Medier24.

DN publiserte tysdag ein ny leiar der dei understrekar at det aldri var intensjonen til avisa at dei overlevande skulle nektast å komme til orde i det offentlege rommet.

– Den setninga burde vi ikkje ha skrive, og derfor var det openbert at vi måtte beklage når vi no vart gjort merksam på formuleringa vår den gongen og konsekvensar av ho, seier sjefredaktør Amund Djuve i DN til Medier24.

Den siste tida har fleire kritisert media for å ha gjort debattklimaet vanskeleg for dei overlevande i kjølvatnet av 22. juli, og Djuve peikar på at dette har ført til at avisa no beklagar den snart ti år gamle leiarartikkelen.

