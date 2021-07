Drosjesjåfør tilkjent 5 millionar kroner i erstatning etter trafikkulykke

innenriks

Drosjesjåføren får over 5 millionar kroner i erstatning for inntektstap og framtidig inntektstap. Gjensidige forsikring må betale, slår Sør-Rogaland tingrett fast.

Dommen fall førre veke, og det er førebels uklart om nokon av partane ankar, skriv Stavanger Aftenblad.

Sjåføren var på eit køyreoppdrag 30. august 2010 då han vart involvert i ei trafikkulykke. Han vart køyrt på bakfrå av ein annan bil på E39. Farten er anslått til 70 kilometer i timen. På sjukehuset vart det konstatert brot i nakken. I perioden 2014 til 2017 var han tilbake i jobb, men fekk på nytt problem og fekk innvilga uførepensjon av Nav i 2018.

Legen til forsikringsselskapet sa i dommen at det er mange som har nakkeplager, og at det ikkje var ein samanheng med ulykka. Dommen valde likevel å støtte den sakkunnige nevrologen som sa at det er årsakssamanheng mellom nakkesyndrom med smerter og trafikkulykka.

Den tidlegare sjåføren hadde kravd 12,9 millionar kroner. Forsikringsselskapet hadde lagt ned påstand om frifinning.

