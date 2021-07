Hytteeigarar vil ta koronastrid til Høgsterett – 400.000 kroner unna målet

innenriks

– Dette handlar ikkje berre om retten til å vere på hytta, dette har vorte ei prinsippsak for oss alle, seier hytteeigar Heidi Furustøl til E24.

Til saman 1.000 hytteeigarar i Sverige starta eit søksmål mot staten i desember i fjor på bakgrunn av at dei meinte at restriksjonane sett ut i covid-19-forskrifta, ikkje var forankra i smittevernlova, og at regjeringa mangla fagleg grunngiving.

Tapte i Lagmannsretten

I starten av juni slo Borgarting lagmannsrett fast at karantenekravet for folk som har overnatta på hytta i Sverige, var gyldig. Hytteeigarane fekk først medhald i Oslo tingrett, men regjeringa anka saka umiddelbart og vann.

I dommen til Lagmannsretten lydde det: «Det forelå ikke krenkelser av hytteeiernes menneskerettar. Inngrepene var forholdsmessige og rettferdiggjort av hensyn til å beskytte liv, helse og økonomi.»

Har spart nesten 800.000 kroner

No har dei til saman 1.000 hytteeigarane hatt spleiselag for å ta saka til Høgsterett med eit mål om å samle inn 1,2 millionar kroner for å dekkje sakskostnader. Så langt har dei spart 781.700 kroner.

– Vi vil jo ikkje trekkje styresmaktene for retten. Men dei avviste alle invitasjonane våre til dialog. Det er jo heilt absurd at styresmaktene gir karantene for å sove i eigen heim, medan det er karanteneunntak for dagstur i eigen bil dør-til-dør og utan nærkontakt, seier Furustøl.

Advokaten til hytteeigarane er no i gang med å skrive anken, som først blir levert over sommaren på grunn av rettsferie, skriv E24. Avviser Høgsterett saka, blir dommen til lagmannsretten ståande.

