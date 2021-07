Krona svakare etter børsfallet

innenriks

– Det er fleire faktorar som speler inn på same tid, forklarer rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken til Dagens Næringsliv.

– Det er nærliggjande å trekkje fram ganske kraftige fall på aksjebørsen, seier han, men legg til at det òg var eit veldig stort fall i oljeprisen måndag. Saman med uvisse om utviklinga framover er dette ein dårleg kombinasjon for den norske krona.

Knudsen fortel at krona har vorte svakare over mange år. For norsk eksportretta industri er det godt nytt. Han legg til at det er viktig å sjå det i samanheng: Viss dei underliggjande marknadene blir svakare, vil jo ein svakare kronekurs bidra til å dempe den effekten.

Ei svakare krone betyr òg at import blir dyrare.

Tysdag steig både oljeprisen og hovudindeksen frå start på Oslo Børs.

(©NPK)