Det var klokka 15.05 nødetatane fekk melding om brannen, som skal ha vore i første etasje i bygningen.

Klokka 15.37 melde politiet at brannen var sløkt og at det gjekk føre seg etterslukning. Samtidig opplyste dei at ein bebuar var henta ut av bustaden.

Om lag tre timar seinare melder dei at mannen er i 70-åra, og at han verkar alvorleg skadd.

– Vedkommande blir behandla av helse, skriv Sørvest politidistrikt.

