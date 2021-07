Store våpenmengder beslaglagt i sak knytt til høgreekstremt miljø

innenriks

Det er beslaglagt 6 maskingevær, 10 riflar, 5 pistolar, 31 maskingeværbelte, 18 magasin og 8.000 skarpe skot i tillegg til ei rekkje andre våpengjenstandar, skriv NRK.

Romerikes Blad og Avisa Nordland omtalte saka først.

Det var først ein mann i 30-åra frå Bodø som vart arrestert. Han er varetektsfengsla i fire veker.

– Arrestasjonen gav politiet vidare grunn til å gjere undersøking opp mot to andre personar i to andre politidistrikt. Desse to er no arresterte. Under ransaking vart det òg funne våpen hos dei, seier politiadvokat Tore Finne Størmer i Nordland politidistrikt til NRK.

Det er ein mann i 20-åra frå Hamar og ein mann i 30-åra frå Lillestrøm som er dei to andre arresterte i saka, som politiet har jobba med i vekevis. Desse to mennene er varetektsfengsla i høvesvis fire veker og éi veke.

Nettverk av våpensal

Politiet meiner saka er knytt til eit nettverk av personar som har kjøpt og selt ulovlege våpen. Siktingane gjeld ulovleg hopehav av skytevåpen. PST er òg kopla inn i saka.

– PST er kjent med arrestasjonane den siste tida. Vi følgjer med på etterforskingane og har eit samarbeid med politidistrikta, seier seniorrådgivar Martin Bernsen i PST.

Enkelte av våpena er frå andre verdskrigen, men fleire av dei skal vere funksjonsdyktige. Mennene peikar på at enkelte av våpena er gamle og ubrukelege, medan politiet meiner det er grunn til å tru at fleire av dei er funksjonsdyktige. Kripos undersøkjer no våpena.

Peikar på «ubrukelege» våpen

Lillestrøm-mannen erkjenner dei faktiske forholda, men ikkje straffskuld, ifølgje forsvararen.

– Han samla på gamle våpen, før ei lovendring i oktober 2020. Han har alle desse plomberte våpena frå samlinga, som han sjølv beskriv som ubrukelege. Han meiner det ikkje er straffbart å ha dei, opplyser advokat Ole-Kristian Ringnes til NRK.

Ringnes seier til Romerikes Blad at klienten hans tek avstand frå det høgreekstreme miljøet, og at klienten ikkje har vore politisk aktiv på fleire år.

Forsvararen til Bodø-mannen og forsvararen til Hamar-mannen har ikkje kommentert korleis klientane deira stiller seg til siktinga.