Telenor med resultat på 12,4 milliardar i andre kvartal

innenriks

Telenor opplevde ein nedgang i omsetning i andre kvartal, frå 29 milliardar kroner på same tid i fjor ned til 27,2 milliardar, opplyser selskapet i ei pressemelding.

Telenor hadde òg eit justert resultat (EBITDA før eingongspostar) på 12,4 milliardar, ein nedgang frå 13,2 milliardar samanlikna med same tid i fjor. Resultatet etter skatt har samtidig halvert seg til 2,2 milliardar, frå 4,4 milliardar.

Vil styrkje posisjonen i Asia

Omsetninga er vel ein milliard lågare enn forventninga til analytikarane på 28,3 milliardar kroner. Det justerte resultatet enda rundt ein halv milliard lågare enn forventninga på 12,8 milliardar, medan resultat etter skatt enda litt over 600 millionar lågare enn forventninga på 2,8 milliardar, skriv E24.

8. juli selde Telenor mobilverksemda si i Myanmar etter at situasjonen forverra seg i landet. Samtidig ønskjer selskapet å styrkje posisjonen i regionen.

– I Asia er målet vårt å styrkje posisjonen i marknadene vi er til stades i og posisjonere oss for framtidig vekst. Avtalen om å fusjonere Celcom og Digi i Malaysia vart underteikna i andre kvartal og er eit viktig steg mot å skape ein leiande operatør i landet, opplyser selskapet.

Slit med lønnsemd i Asia

I dei andre asiatiske land der Telenor opererer, slit konsernet med å halde oppe lønnsemda, skriv Dagens Næringsliv.

Grameenphone i Bangladesh omsette for 3,5 milliardar i andre kvartal. Det er nesten 9,8 prosent mindre enn i same kvartal i fjor. Den same utviklinga har Telenors mobilselskap i Thailand, Dtac, med ein nedgang i omsetninga på 11,3 prosent, skriv avisa.

(©NPK)