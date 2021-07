20 nye smittetilfelle i Bergen

innenriks

To smittetilfelle er importsmitte, seks har ukjend smitteveg og tre er ikkje klarlagde. Totalt 1346 menneske testa seg tysdag, skriv Bergens Tidende.

Smittevernoverlege Egil Bovim i Bergen kommune følgjer situasjonen nøye, men det er framleis ikkje aktuelt med tiltak.

– Smittesporinga viser at det er ulike smittevegar, og det blir jobba godt med smittesporing og oppfølging av smittetilfella som er oppdaga. Det viktigaste tiltaket no er at folk hugsar ekstra godt på å følgje smittevernråda i ferietida sidan auka mobilitet òg gir auka smittefare, seier Bovim i ei pressemelding.

