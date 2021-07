FHI om vaksinasjonen: – Vi er i ein overgangsfase

innenriks

– Vi er i ein overgangsfase, seier overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet til NTB.

Ei rekkje kommunar har no byrja med drop-in-vaksinering fordi kjøleskapa blir fylte opp med dosar dei ikkje får brukt.

Berre førre veke vart det sendt ut om lag 265.000 nye dosar med Pfizer- og Moderna til kommunane. Men det vart ikkje sett meir enn vel 220.000 stikk. Dermed sat kommunane igjen med eit overskot på i overkant av 40.000 dosar.

Samansett forklaring

Berg meiner forklaringa er samansett – og at problema truleg ikkje vil halde fram.

Éin faktor er ferien. Men kanskje vel så viktig er det at nokre kommunar no nærmar seg slutten av vaksinasjonen med dose éin.

– Vi synest ikkje det er så rart at det går litt tregare på slutten, seier Berg.

Han viser til at yngre kan vere vanskelegare å nå, at ein del utset timen, og at ein del òg nøler med å ta vaksinen. Det gjer at det kan ta meir tid å få brukt alle dosane.

I tillegg er FHI no i ferd med å fase ut den geografiske skeivfordelinga av vaksinar.

– Vi har vore i ein overgangsfase i ein del kommunar der modellen vår ikkje har treft heilt dei siste vekene, seier Berg.

– Vi ser førebels for oss at dette er eit forbigåande problem.

Vil vente med dose to

Måndag kunne VG melde at enkelte kommunar òg har byrja med drop-in på dose to.

Men ifølgje FHI bør det berre skje som ein siste utveg viss alternativet er å kaste dosane.

– Når kommunar no byrjar å mette befolkninga med dose éin, ber vi dei om å seie frå til oss, slik at vi kan justere ned forsyninga før vi byrjar med dose to. Då kan dosane gå til kommunar som har ikkje er komne så langt, seier Berg.

Håpet til FHI er at drop-in på dose to ikkje blir noko som breier om seg.

– I første omgang må vi få gitt dose éin til alle. Så startar vi med dose to.

Annleis til hausten

Til hausten kan det derimot bli annleis. Ifølgje Berg er det ikkje usannsynleg med eit scenario der FHI blir rausare med intervallet mellom dosane.

– Fram til no har etterspurnaden vore mykje større enn tilbodet. Då har det vore viktig å ha kontroll og prioritere strengt, seier han.

– Men etter kvart som tilbod og etterspurnad jamnar seg ut, så vil nok utrullinga kunne bli meir fleksibel.

Ifølgje han er det ingen teikn til at svinnet har auka. Pfizer-vaksinen kan oppbevarast i ein heil månad i normal kjøleskapstemperatur utan at han blir øydelagd.

– Til no har det vore slik at stort sett alt som blir sendt ut, blir sett same veke. Men vi vil nok kunne sjå at ein del av dosane som blir sende ut framover, kanskje ikkje blir sette før veka etter, seier Berg.

I den siste vaksinasjonskalenderen til FHI blir det anslått at alle over 18 år vil få tilbod om første dose innan midten av august og annan dose innan siste halvdel av oktober.

