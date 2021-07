Ingen mistenkte etter Hermansen-hærverk

innenriks

– Det har ikkje komme nokon tips til no, men vi har personar vi skal snakke med i dag. Vi er framleis på eit stadium der vi driv og hentar inn informasjon, seier politiadvokat Marthe Rørstad i Oslo politidistrikt til NTB.

Dersom nokon sit på informasjon, er det viktig å gi politiet beskjed om dette, seier Rørstad. Saka er overført til politiets hatkrim-gruppe, og onsdag skal etterforskarane hente inn overvakingsvideoar frå området.

Mange timar med videomateriale

– Det er mange timar som må hentast inn for at vi kan vere sikre på å dekkje gjerningstidspunktet. Eg veit at dette er eitt av etterforskingsstega som hatkrimgruppa prioriterer i dag.

I tillegg er vitneavhøyr på planen.

– Vi er heilt i første fase av å hente inn informasjon og å snevre inn gjerningstidspunktet så godt det lèt seg gjere.

Kan vere vanskeleg å oppklare

Tagging er ein type sak som kan vere vanskeleg å oppklare, ifølgje Rørstad.

– Det er ei sak som i sin natur har lite å gå på frå start. Vi må gå breitt ut og prøve å snevre inn. Men viss ein har vitneobservasjonar og videoovervaking, så er det absolutt moglegheiter for oppklaring.

Tysdag oppdaga ein mann som bur i området, at nokon hadde tagga «Breivik fikk rett» på minnesmerket. Ei rekkje politikarar fordømmer hærverket. Statsminister Erna Solberg (H) besøkte minnesmerket tysdag, og ho seier det var heilt forferdeleg å sjå hærverket.

I januar 2021 var det 20 år sidan drapet på 15 år gamle Benjamin Hermansen. Drapet var rasistisk motivert. Tre medlemmer av den nynazistiske gruppa Boot Boys vart dømde til fengsel for medverknad til drapet.

(©NPK)