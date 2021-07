innenriks

Den gjennomsnittlege levealderen for amerikanske menn er no 74 år og seks månader, medan kvinner kan forvente å leve i 80 år og to månader.

For amerikanarar med latinamerikansk bakgrunn fall forventa levealder i 2020 med heile tre år, medan han blant svarte fall med nesten tre år til 71 år og ti månader, det lågaste på 20 år.

(©NPK)