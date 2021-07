Levealderen søkk i USA

innenriks

USA har ikkje sidan andre verdskrigen opplevd eit så kraftig fall i forventa levealder, konstaterer Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

3,3 millionar amerikanarar døydde i fjor, langt fleire enn noko tidlegare år i historia til USA. Rundt 11 prosent av dødsfalla vart tilskrivne koronapandemien.

Mange overdosedødsfall bidrog òg til å senke den forventa levealderen, særleg blant kvite. Fleire drap bidrog i mindre grad, men var likevel ein betydeleg faktor blant svarte, konstaterer CDC.

Den gjennomsnittlege levealderen for amerikanske menn er no 74 år og seks månader, medan kvinner kan forvente å leve i 80 år og to månader.

For amerikanarar med latinamerikansk bakgrunn fall forventa levealder i 2020 med heile tre år, medan han blant svarte fall med nesten tre år til 71 år og ti månader, det lågaste på 20 år.

