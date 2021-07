Osloborgarar kan få dose to tidlegare om kommunen får vaksineoverskot

innenriks

– Akkurat no i avslutninga for dose éin kan det bli nokre dosar som blir sende til andre kommunar, seier smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo kommune til VG.

Han seier samtidig at det vil vere aktuelt å gi nokre av dosane som dose to for å unngå å kaste vaksinar.

– Vi vurderer å påskunde det talet som er nødvendig for å få brukt opp alle vaksinane før dei går ut på dato, seier smittevernoverlegen.

For å sikre at flest mogleg unge tek vaksinen starta Oslo tidlegare denne veka med drop-in-vaksinering, men dette er førebels ikkje aktuelt for dose to, ifølgje Hagen.

