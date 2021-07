Over 24.000 uvaksinerte til Noreg via sjøvegen hittil i juli

innenriks

Tal radiokanalen har henta frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB), viser at det dagleg kjem 1.730 uvaksinerte personar inn i Noreg via sjøvegen. Sidan regjeringa oppheva reiseråda 5. juli, har det totalt reist inn 24.366 ikkje-vaksinerte til Noreg med båt.

Det finst totalt 12 teststasjonar for båtturistar i Noreg. No er pågangen såpass stor at det denne veka vil bli etablert ein eigen teststasjon på hamna i Sponvika i Halden.

– Det er for at det skal bli meir effektivt. Kvar morgon ligg båtar klare som ventar på å få registrert og testa seg, seier Jostein Stø, som leiar fleire av teststasjonane i Halden, til P4.

Også teststasjonen på hamna i Sandefjord merkar pågangen. Ferja mellom Sandefjord og Strømstad er populær, og dette fører til mykje folk på hamna.

– Vi tek imot mange hundre til testing kvar dag, fortel kommuneoverlege Ole Henrik Augestad.

