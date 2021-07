Politiet i Sandnes får ansvar for etterforsking etter politi-kollisjon

innenriks

– På grunn av at det er tenestepersonell frå Haugesund politistasjon som har vore involvert i hendinga vil saka etterforskast på driftseininga vår, seier påtaleansvarleg Marie Nyland, som er tilsett i geografisk driftseining Jæren, Sandnes og Dalane.

Like før klokka 22.00 tysdag kolliderte eit vogntog med ein politibil under utrykking i Sveio i Vestland. Lastebilsjåføren kom uskadd frå hendinga medan dei to polititilsette fekk lettare fysiske skadar.

Kriminalteknikar og ulykkesgruppa har vore på åstaden og gjort undersøkingar.

– Vi veit at vogntoget har komme over i motsett køyrefelt, men det er for tidleg å seie noko om årsaka, avsluttar Nyland.

(©NPK)