Støre om PST-rapport: – Brutal tekst

I PSTs rapport, som vart publisert onsdag i samband med tiårsmarkeringa for terrorangrepa 22. juli, står det mellom anna at digitale nettverk bruker grenseoverskridande humor, memes og spelereferansar som dehumaniserer grupper i fiendebiletet for å radikalisere og rekruttere nye medlemmer. PST forventar at høgreekstrem terror vil utførast av enkeltståande aktørar og små celler.

– Vi kjem til å trenge meir forsking om dette, fastslo Støre på ein pressekonferanse på Utøya onsdag.

Han meiner det bør vere meir internasjonalt samarbeid mot slike lukka miljø, og etterlyser òg meir ressursar til politiet for å drive slik etterforsking.

– Vi må rette oss inn mot dei ulike plattformene, seier Sveriges statsminister Stefan Löfven i eit intervju med NTB.

Han legg til at det er ein vanskeleg debatt, sidan han handlar om meinings- og ytringsfridom.

