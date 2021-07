Alle i Oslo har no fått tilbod om første vaksinedose

innenriks

– Alle som kommunen har kontaktinformasjon til, har derfor fått høve til å booke seg til time dersom dei ønskjer vaksinen, seier Hagen til Avisa Oslo.

Hagen kjem med ei sterk oppmoding til folk som ikkje har høyrt frå kommunen, om å ta kontakt.

Dei over 18 år i Oslo som anten er delvaksinerte eller fullvaksinerte, er no på 84 prosent.

For å sikre at flest mogleg unge tek vaksinen, starta Oslo tidlegare denne veka med drop-in-vaksinering.

Frå neste veke kan Oslo få overskot av vaksinedosar. Nokre dosar kan bli sende til andre kommunar, men det kan òg bety dose to tidlegare for enkelte osloborgarar for å unngå å måtte kaste vaksinar.

– Vi vurderer å påskunde den mengda som er nødvendig, for å få brukt opp alle vaksinane før dei går ut på dato, sa Hagen til VG onsdag.

