Det er ikkje meldt om nokon skadde.

På grunn av høg temperatur har ikkje brannvesenet teke seg inn i bygget enno, opplyser Sørvest politidistrikt i 8-tida. Dei fekk melding om brannen klokka 6.28.

Det var ei tid fare for at brannen skulle spreie seg til eit kontorlokale i same bygg, men brannmannskapa byrjar no å få kontroll på brannen.

Det er kraftig røyk i området, og politiet har bede folk om å lukke vindauge og å slå av ventilasjonsanlegg.

