Dei fleste av oss tenkjer sjeldan på terrorangrepa

innenriks

– Manglande medvit kan føre til nye terrorhandlingar, seier AUF-leiar Astrid Willa Eide Hoem til P4.

Det er Senter for ekstremismeforsking, C-Rex, ved Universitetet i Oslo som står bak undersøkinga. 90 prosent av oss tenkjer at 22. juli er verket til ein galen mann. I 2013 sa halvparten av dei spurde at dei sjeldan eller aldri tenkjer på terrorhandlingane.

– Samtidig som forståinga for terroren har vorte mindre, har òg høgreekstremismen vakse. Det går føre seg ei heltedyrking av terroristar som Breivik på nettet, seier nestleiar Anders Ravik Jupskås ved senteret.

Han er bekymra over tala og meiner at oppgjeret etter 22 juli ikkje vart teke når det skulle. Han peikar òg på at det tok lang tid før det som skjedde, kom inn i skuleverket.

Torsdag er det ti år sidan terrorangrepa i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.

