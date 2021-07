Erna Solberg: – Markeringa bidreg til eit fellesskap

innenriks

– Det er viktig å halde fram arbeidet mot hat, diskriminering og sørgje for eit inkluderande samfunn. Det er viktig å jobbe med dette heile tida. Samtidig er det viktig å jobbe med tonen i det offentlege debatten, men aller mest tonen i debatten på internett, seier Erna Solberg (H) til NTB.

For å forhindre at det skjer eit nytt høgreekstremt angrep i Noreg dei neste ti åra, meiner Solberg at det er viktig å følgje tett dei miljøa som blir radikaliserte.

– Det vi er mest redde for, er den gruppa som sit som einsame ulvar på internett, og som er i si eiga verd og kjem inn i eit radikalisert miljø. Vi må nok innsjå at PST treng betre moglegheiter til å samle informasjon om folk for å forhindre dette, meiner ho

– Men det er ein vanskeleg debatt i Noreg, legg ho til.

