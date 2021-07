Oppgjeret med hatet stod sentralt under tiårsmarkeringa for 22. juli

innenriks

Til liks med tidlegare år, starta minnemarkeringane for 22. juli med ein seremoni i regjeringskvartalet. Til øyredøyvande stille vart namna til dei 77 menneska som vart drepne i terrorangrepa, lesne opp.

Statsminister Erna Solberg var i talen sin tydeleg på at angrepa mot regjeringskvartalet og på Utøya var politisk motivert terror.

– Kan ikkje la hatet stå uimotsagt

– Vi skal aldri akseptere at nokon tyr til vald for å stoppe dei som meiner noko anna, sa ho.

– Terroren 22. juli var eit angrep på demokratiet vårt. Det var ei politisk motivert terrorhandling retta mot Arbeidarpartiet, AUF og ideane deira, sa statsministeren.

Ho sa òg at det bekymrar henne at mange framleis strevar i kvardagen, og at det gjer vondt å høyre at overlevande frå Utøya blir utsette for hets og truslar.

– Det viser kor viktig det er at vi tek kampen mot hatytringar, rasisme og ekstremisme på alvor. Vi må ikkje la hatet stå uimotsagt.

– Vi har ikkje stoppa hatet

AUF-leiar Astrid W.E. Hoem sa i appellen sin at den livsfarlege rasismen og høgreekstremismen framleis lever.

– Ti år seinare må vi snakke sant. Vi har ikkje stoppa hatet. Sanninga om dei siste ti åra er historia om eit oppgjer som aldri kom, men som vi må bruke dei neste ti åra på å ta, sa Hoem.

– Det er no vi ein gong for alle må seie at vi ikkje godtek rasisme, ikkje godtek hat. Gjer vi det no, så kan vi kanskje klare å halde løftet om aldri meir 22. juli.

– Kva ville dei drepne tenkt om oss

Lisbeth Røyneland, leiar for Den nasjonale støttegruppa, mista dotter si i angrepet på Utøya.

Kva ville dei som ikkje er her i dag, tenkt om oss no, ti år etter, spurde ho i talen sin.

– Eg trur dei ville vore triste av å vite at det sit etterlatne med store behov for hjelp. Samtidig trur eg at dei ville vore stolte over korleis vi reagerte etter terroren, og korleis rettssystemet stod sterkt i møtet med det aller mest brutale, sa ho.

Samfunnsdebatten har vorte meir polarisert, og ting som er uhøyrt å seie, har vorte normalisert, meiner ho.

– Mange har ikkje fått den riktige hjelpa dei har hatt krav på. Tida lækjer ikkje alle sår, sjølv om samfunnet forventar det. Brutaliteten i angrepa tærer over tid, det veit dei som såg venner og kollegaer døy framfor seg, sa Røyneland.

Fleire markeringar

Statsministeren, kronprinsparet, Røyneland og Hoem la ned krans framfor minnesmerket i regjeringskvartalet. Marthe Wang framførte tre songar, mellom dei «Til deg», medan Magnus Aannestad Oseth framførte «Til ungdommen» som trompetsolo.

Også Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre, Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg var til stades.

Seinare torsdag blir det halde ei minnegudsteneste i Oslo domkyrkje og ei markering på Utøya. Torsdag ettermiddag blir det halde eit nasjonalt minnearrangement i Oslo Spektrum. Dette blir òg sendt direkte på NRK1.

(©NPK)