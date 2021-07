Rekordlåg omsetning for taxfree-selskap

innenriks

Omsetninga til Travel Retail Norway (TRN) svekte seg frå 5,73 milliardar kroner i 2019 til 1,33 milliardar kroner i 2020. Det svarer til ein nedgang på 76,79 prosent, skriv E24.

Resultatet gjekk frå eit solid overskot på 150,7 millionar kroner i 2019 til eit omtrent like solid underskot på 105 millionar kroner i fjor.

Selskapet har framleis hundrevis av permitterte tilsette.

Ifølgje kommunikasjonsdirektør Håkon Dagestad har dei sett ein oppgang i omsetninga i juni, men han har inga tru på ein normalsommar.

– Det er ikkje i nærleiken. Vi ligg an til å tene ein femdel samanlikna med 2019-nivået, seier han.

TRN står for taxfree-salet på fleire av dei største flyplassane i landet, og fekk for ein månads tid sidan ein ny kontrakt med Avinor om å stå for salet på flyplassane i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim frå 2023 til 2028.

(©NPK)