Aftenposten beklagar 22. juli-sak om MS Thorbjørn

innenriks

Nyheitsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen beklagar artikkelen «Dette skjedde på MS Thorbjørn» i ein kommentar.

– Aftenposten såg ikkje rekkjevidda av kor traumatiserande artikkelen var for unge menneske i ein allereie svært sårbar situasjon. Vi beklagar at han ikkje vart løyst på ein meir omsynsfull måte, skriv ho.

Det skjer etter at Lars Fjærli Hjetland, som overlevde terrorangrepet på Utøya, denne veka kritiserte Aftenposten og bruken av politiavhøyra. Han prøvde å stanse saka i 2012.

– Det var eit avhøyr om den mest sårbare augneblinken min, og innhaldet skulle brukast i ei sak mot oss om bord, skreiv han mellom anna.

I andre saker frå Aftenposten er overlevande intervjua og fekk sjå gjennom både tekst og bilete på førehand. Slik var det ikkje i artikkelen om MS Torbjørn, skriv nyheitsredaktøren.

– Vi beklagar at artikkelen vart løyst slik, og at det har vore ei tilleggsbelastning for Hjetland og andre om bord.

Fleire medium, mellom dei Dagens Næringsliv, har beklaga saker dei hadde på trykk i kjølvatnet av terrorangrepa 22. juli 2011.

(©NPK)