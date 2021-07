E39 i Alver kommune blir gjenopna etter elbil-brann

innenriks

Vest politidistrikt opplyste i 13.20-tida at bilen, som sørgde for at trafikken stod stille, snart vil bli flytta. Trafikken vil derfor komme i gang igjen om kort tid, truleg med manuell dirigering.

Nødetatane rykte ut fredag klokka 11.37 etter melding om ei trafikkulykke på E39 på sørsida av Eikefettunnelen i Alver kommune.

Ulykka skjedde då ein bil skulle svinge av frå E39. Den hamna i motgåande køyrefelt og kolliderte med ein annan bil, opplyser politiet.

Det er ikkje meldt om alvorleg skadde personar, skriv Bergensavisen.

Politiet melder at fem personar var involverte i ulykka. Éin av dei er eit barn på fem år.

Begge bilane som var involverte i ulykka, byrja å brenne. Den eine bilen som var involvert, skapte derimot hovudbry for nødetatane. Det var nemleg ein elbil som var vanskeleg å sløkkje. Batteriet på bilen måtte nedkjølast kontinuerleg for å unngå varmeutvikling.

