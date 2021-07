Ekstradosar i Tromsø – alle innbyggjarar får tilbod om første koronavaksine

innenriks

Til saman får kommunen 9.500 dosar dei neste vekene som følgje av at Noreg får 100.000 ekstra dosar av Pfizer-vaksinen. Dei neste to vekene kan kommunen dermed tilby første dose til alle innbyggjarar.

– Vi har lenge påpeika at vi har fått for få dosar. No endrar dette seg heldigvis, seier ordførar Gunnar Wilhelmsen.

Han oppmodar alle som ikkje har registrert seg for vaksinen, om å gjere det.

Det siste døgnet er to nye personar registrerte smitta. Éin av dei er nærkontakt, medan den andre er smitta i utlandet, opplyser kommunen. Totalt er 31 personar isolerte i som følgje av smitte, medan 48 personar er i karantene fordi dei er nærkontaktar.

I slutten av juni og byrjinga av juli var det høge smittetalet i kommunen mellom anna som følgje av at ei rekkje soldatar testa positivt etter ein tur på byen i Tromsø, og at fleire personar vart smitta på ei sosial samling.

