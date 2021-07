Mattilsynet hindra ulovleg innførsel av 34 hundar

innenriks

I perioden vart alle som passerte grenseovergangen med hund til Noreg over Gardermoen, Svinesund og Ørje kontrollerte, skriv Mattilsynet.

– Noreg er ein lukrativ marknad for hundesmuglarar. Prisane på kvalpar er høg og betalingsviljen stor. Når etterspurnaden etter hund i tillegg auka betrakteleg under koronapandemien, såg vi det som viktig å auke kontrollen for å forhindre ulovleg innførsel av hundar med alvorlege sjukdommar og manglande vaksine, seier direktør for avdeling regelverk og kontroll, Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet.

Av dei 34 hundane som vart stansa, kom 33 frå EU-land og éin frå Russland.

– Manglande rabiesvaksine, feil alder i hundepasset, feil utfylte dokument og dokumentforfalsking var feil som gjekk igjen. I minst eitt av tilfella var ein offentleg veterinær i utlandet involvert. Fleire av sakene er politimelde, fortel Tronerud.

